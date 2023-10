CALCIO, CORTENOVA: LA FORZA DEL GRUPPO PER PUNTARE ALLA VETTA

Data pubblicazione 27 Ottobre 2023

CORTENOVA – Vetta della classifica più vicina per il Cortenova, che, nel weekend appena trascorso, ha sfruttato il primo passo falso stagionale dell’Oratorio Bulciago per tornare alle calcagna della capolista. Tutto grazie alla prima vittoria di “corto-muso“, per dirla con un termine celebre nel calcio moderno, arrivata contro una formazione piuttosto scomoda da sfidare, l’Oratorio Lomagna.

Una sfida, quella di domenica, che il Cortenova ha giocato con estrema concentrazione, concedendo agli avversari il pallino del gioco per poi punirli nelle ripartenze e coi calci piazzati. A questo vanno aggiunte la solidità e la compattezza difensiva, dal momento che il Lomagna, nonostante un possesso palla favorevole, non è mai riuscito a tirare in porta.

Un risultato che vale doppio se si considera lo sgambetto che il Foppenico, nettamente sfavorito alla vigilia, ha rifilato alla capolista. Sorpresa che poteva essere ancor più clamorosa se gli ospiti non avessero trovato al 94′ minuto il gol dell’insperato pareggio.

Tornando in Valsassina, impossibile non sottolineare l’importanza della panchina “lunga” che mister Andrea Tantardini ha a disposizione. Oltre a poter permettersi di schierare uomini diversi ogni domenica nell’undici titolare, l’allenatore gialloblu può fare affidamento a occhi chiusi anche sui subentrati, decisivi per sbloccare il match nelle ultime due giornate. Insomma, un sintomo di un gruppo compatto che, in questo inizio di campionato, rema con decisione nella stessa direzione.

Dando un occhio al prossimo weekend, impegno esterno per il Cortenova, che giocherà al Bione contro la Rovinata. Il Bulciago se la vedrà invece con il Mandello, quarto in graduatoria e in un ottimo momento di forma. Sfida ostica anche per l’Audace Osnago, terzo con 15 punti, in campo contro la Pol 2001.

RedSpo