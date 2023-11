PER DUE FINE SETTIMANA TORNA LA CAPRA OROBICA: LA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO DA PARTE DEI PROMOTORI

Data pubblicazione 12 Novembre 2023

CASARGO – “Quest’anno è la 32ma edizione della Mostra della Capra orobica, uno degli eventi più importanti, ma soprattutto sentiti nel nostro profondo, promosso dal Comune e le associazioni del territorio”.

Monica Adamoli, consigliera comunale di Casargo con delega al Turismo, presenta così l’evento in arrivo in questi due fine settimana.

“Il tutto sviluppato su due week end: in zona eventi, sabato 11 novembre 2023 la serata dedicata ai più giovani con musica fino a tarda serata; oggi domenica il Gruppo musicale Picett del Grenta con musica folcloristica si esibisce in concerto a San Martino, location suggestiva e significativa per chi, come me, vive in frazione di Narro, è la famosa chiesa della corda distesa per misurare il punto esatto della metà tra Narro e Indovero, dove è stata eretta la struttura stessa”.

Il week maggiormente dedicato alla festa sarà il successivo, quello del 17/18/19 novembre. Nella serata di venerdì 17 il professor Corti terrà il convegno dal titolo “Quando la capra era perseguitata”, un appuntamento culturale in sala civica per dare una panoramica anche storica del legame tra capra e uomo.

“Sabato 18 novembre – scpiega Adamoli -, nella mattinata giungeranno in paese gli allevatori del circondario (Bergamo Valtellina e Como) con i loro 400 capi e inizieranno i lavori di valutazione della giuria. In mattinata un nostro must da sempre proposto: laboratori didattici aperti a tutti che entusiasmano i bambini, questo in attesa del pranzo della pro loco che inaugurerà la sala eventi a seguito di un importante rinnovo. Una novità introdotta quest anno, nel pomeriggio attorno alle 16 una degustazione con prodotti a km 0 del territorio, i classici formaggi di capra e il vino tipo di Indovero, Indovino. In serata dopo la S. Messa seguirà la immancabile cena del ‘Cavrer’ con piatti tipici servita sempre dalla nostra Pro loco. Domenica le importanti sfilate e si decreteranno i vincitori.”

“Continueranno i nostri laboratori con Fattoria didattica e si avrà la possibilità di girare per tutto il week end in mezzo alle bancarelle che delizieranno con i prodotti tipici. Nel pomeriggio la proclamazione del Vincitore Becchi con le fisarmoniche dell’alpe. Un’altra nostra particolare iniziativa comunale che abbiamo fortemente voluto per i diversi anni è il “Fuori Capra” che unisce tutti gli esercenti del territorio a conformarsi alla festa, allestendo dentro e fuori le proprie attività commerciali con balle di fieno e merce che ricorda i mestieri di un tempo; si potranno trovare menu tipici a base di formaggi di capra e prodotti particolari da acquistare. Tutto il nostro paese abbraccia questa festa ormai peculiare e che ci riempie di grande orgoglio, a chiudere la giornata della domenica i canti dei bambini della scuola primaria alle 15. Veramente un grande spettacolo che ogni anno ci riempie di soddisfazioni, ricordiamo che per la domenica 19 sarà a disposizione la navetta del Comune di Margno che vi potrà accompagnare alla festa. Non perdetevi questo evento dal pelo lungo e le corna belle!”

Fa eco alla descrizione l’intervento di Antonella Invernizzi, presidente della Cooperativa di Comunità della Valsassina e della Montagna Lecchese. L’ente è co-organizzatore dell’evento in Alta Valsassina, con Comune di Casargo e Comunità Montana VVVR. “Ritorna l’ appuntamento con la mostra regionale della Capra orobica, una razza di capre con un albero genealogico in Italia che è presidio Slow food. Aspetti che fanno cogliere l’importanza di salvaguardare questo animale e che, di anno in anno, invogliano a organizzare una mostra a loro dedicata. Sono tanti gli allevatori, soprattutto hobbisti, che si dedicano all’animale dalle belle corna e dal pelo lungo con molti sacrifici. Grazie a loro c’è la possibilità di salvare una razza in via di estinzione e salvaguardare i pascoli montani più impervi”.

RedAlv

LEGGI ANCHE: