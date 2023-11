CALCI/CORTENOVA, ORA È CRISI: E DOMENICA C’È IL BIG MATCH CON LA 2ª

Data pubblicazione 14 Novembre 2023

CORTENOVA – Cala all’improvviso l’inverno a Cortenova, non in termini di clima, quanto di calcio. La sconfitta col Vercurago, fanalino di coda del girone K di Seconda Categoria, ha certificato il momento negativo della squadra valsassinese, a secco di vittorie da tre giornate consecutive. Una sconfitta bruciante anche per i modi, con il doppio vantaggio gettato alle ortiche in meno di mezz’ora, complice anche un’espulsione più unica che rara, seppur giusta in termini di regolamento.

Un trend da invertire in fretta, soprattutto guardando al futuro più prossimo: domenica, infatti, arriverà a Cortenova l’Audace Osnago, che, in virtù dei risultati dell’ultimo weekend, ha superato i gialloblu issandosi al secondo posto con 19 punti, uno in più del Cortenova. Insomma, uno scontro d’alta quota che la squadra di Tantardini non può permettersi di fallire, a maggior ragione se si considera la classifica “cortissima” della zona playoff.

16 gol fatti e 12 subiti per la squadra brianzola, che vede in Gabriele Di Franco il miglior marcatore con cinque reti all’attivo. Osnago che viene da un pareggio esterno sul campo del Verderio, mentre nella sfida precedente aveva regolato di misura proprio il Vercurago (1-0).

Principale spettatore interessato alla sfida sarà la Polisportiva Oratorio Bulciago, che, nel frattempo, è scappata a sette punti di distanza dalla prima inseguitrice e domenica incontrerà la penultima O.S.G.B. Merate. Sull’attenti anche Lomagna (a Montevecchia), Polisportiva 2001 (contro il Foppenico) e Lecco Alta (col San Zeno). Gli altri incontri Aurora San Francesco–Vercurago e Mandello–Rovinata.

RedSpo