CALCIO/ZONA CESARINI MALEDETTA PER IL CORTENOVA, DOMENICA A VERDERIO

Data pubblicazione 23 Novembre 2023

CORTENOVA – Cinque punti in tre partite: paga (salatamente!) dazio la prima squadra del Cortenova per le disattenzioni nei minuti finali, con la famosa “zona Cesarini” che è diventata un incubo per i colori galloblu. Rovinata, Vercurago, Audace Osnago: i gol subiti dopo il 90° minuto sono costati, come anticipato, ben cinque punti alla squadra di Andrea Tantardini, che, con un pizzico di attenzione e fortuna in più, ora sarebbe alle calcagna della capolista Bulciago.

Insomma, con una classifica così corta (sette squadre in soli tre punti), la gestione del vantaggio, finora non esattamente impeccabile, potrebbe risultare fatale anche per la corsa playoff, obiettivo plausibile, anche se non dichiarato, per la formazione valsassinese.

Intanto, prosegue la striscia senza vittorie, che ora si allunga a quattro match consecutivi, nei quali il Cortenova ha raccolto solamente tre punti. Un passo decisamente più claudicante rispetto allo sprint di inizio anno, quando i gialloblu hanno dimostrato di poter ambire alle posizioni più calde.

Un calo evidente soprattutto nel reparto offensivo, con la media gol che si è abbassata rispetto alle prime uscite della stagione. Niente di troppo grave, comunque, se si considera che i valsassinesi sono tuttora il miglior attacco del campionato, con la seconda differenza reti alle spalle della capolista.

Lanciando un occhio al prossimo turno, trasferta più che ostica per i portacolori della Valsassina, che se la vedranno contro la formazione più in forma del torneo, il Verderio. I brianzoli non perdono da cinque gare, nelle quali hanno ottenuto ben 11 punti. Pericolo numero uno è Mattia Gazaneo, a segno cinque volte in questo inizio anno.

Sfida sulla carta semplice per il Bulciago, in casa contro l’FCD Merate. Decisamente più avvincenti Lomagna–Lecco Alta, Rovinata–Montevecchia, Audace Osnago–Aurora San Francesco e Polisportiva 2001–Mandello. Le altre partite vedono il San Zeno contro l’OSGB Merate e il Vercurago alle prese col Foppenico.

RedSpo