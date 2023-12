CALCIO, UN CORTENOVA CHE PERDE “DI MISURA”. DOMENICA IL FOPPENICO IN CASA PER RISOLLEVARE TESTA E CLASSIFICA

Data pubblicazione 6 Dicembre 2023

CORTENOVA – Sesta partita senza vittoria, terza sconfitta nelle ultime tre trasferte e ottavo posto in classifica: è crisi nera per la prima squadra del Cortenova, che, dopo l’ottimo inizio, fatica a ritrovare le energie per rientrare nelle posizioni che contano.

Un dato che salta all’occhio guardando i risultati della squadra valsassinese è che tutte le quattro sconfitte subite sono arrivate “di misura“, ultimo in ordine cronologico l’1-0 con cui i gialloblu sono caduti sul campo dell’Aurora San Francesco. Un fenomeno che fa riflettere su come i valsassinesi sembrino in grado di restare nel match per tutti i 90 minuti, senza trovare però il guizzo giusto per rialzare la testa.

Difficile dire se le “colpe” maggiori siano da attribuire alla componente fisica, tattica o mentale. Certo, le prestazioni delle ultime domeniche sono nettamente in calo, con poche idee in campo che si tramutano in tanto nervosismo e difficoltà nel reagire alle fasi più complicate della partita. Ecco perchè urge un lavoro multisettoriale per il tandem Andrea e Giambattista Tantardini, chiamati a ritrovare l’entusiasmo che ha contraddistinto l’inizio di campionato.

Fortuna vuole che davanti, Bulciago escluso, non si corre. Il secondo posto dista solo 5 punti e con una vittoria il Cortenova sarebbe nuovamente in zona playoff. Ecco perchè la sfida di domenica diventa fondamentale nell’ottica di chiudere con il sorriso il girone di andata. Ospite al centro sportivo Todeschini ci sarà il Foppenico, che insegue i valsassinesi di sole due lunghezze. Ora più che mai, vietati i passi falsi.

RedSpo