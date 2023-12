COMUNITÀ MONTANA NEWS: L’ENTE METTE A DISPOSIZIONE UNA NEWSLETTER

Data pubblicazione 30 Dicembre 2023

BARZIO – Si dirada un po’ di nebbia dall’ente pubblico comunitario, poco percepito dalla cittadinanza e tutto sommato scarsamente conosciuto.

Questa almeno sembra essere l’intenzione dell’assessore Mauro Gumina, vicesindaco di Perledo, che nel quarto rimpasto di giunta ha ricevuto dal presidente Fabio Canepari la delega alla Comunicazione.

Debutta quindi, diretto dallo stesso Gumina, CMnews, periodico informativo della Comunità Montana che si pone come strumento di raccordo tra il pubblico e le attività svolte dall’Ente.

“La nuova Giunta recentemente insediatasi – spiega Gumina – ha valutato con favore l’opportunità di dare vita ad un periodico volto a colmare il divario che troppo spesso separa le istituzioni dal pubblico. Nasce così CM News, strumento di comunicazione mensile che affiancherà le pagine social e i siti istituzionali della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, offrendo una comunicazione di lettura chiara e immediata”.

La testata verrà pubblicata esclusivamente in formato elettronico e la si potrà ricevere iscrivendosi gratuitamente alla mailing list dal seguente link.

Primo numero che si apre, prevedibilmente, con l’intervista al presidente/editore e che qui pubblichiamo integralmente.

Presidente Fabio Canepari, quattro anni intensi, contrassegnati da tante opere ma anche da una spiacevole parentesi: il COVID19. Vorremmo che ci facesse un resoconto.

Siamo in carica dal settembre 2019, quindi pochi mesi prima del COVID19. Abbiamo avuto appena il tempo di capire alcune dinamiche dell’ente. Tuttavia non abbiamo perso tempo e abbiamo sfruttato il periodo di lockdown per lo studio di progettualità coerentemente alle linee di mandato. Nei mesi dell’emergenza sanitaria, nonostante non rientrasse propriamente nelle nostre competenze, abbiamo coordinato le risorse della protezione civile per l’acquisto e la distribuzione dei presidi sanitari ad associazioni e agli enti sanitari che ne erano sprovvisti e messo a disposizione le strutture della Comunità Montana come centro vaccinale.

Usciti dalla fase acuta dall’emergenza sanitaria, a partire quindi dal 2021, grazie soprattutto alle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia attraverso la legge 9/2020 (Il Piano Lombardia), abbiamo iniziato a concretizzare le idee e le progettualità che avevamo in cantiere. Hanno preso così vita i progetti di Valorizzazione delle Miniere della Valvarrone, il recupero della Viabilità Storica Transorobica Occidentale, i completamenti dei percorsi ciclabili della Valsassina, la caserma dei carabinieri di Colico e il piano di bacino del torrente Varrone, un importante intervento di monitoraggio per definire una linea di intervento su un corso d’acqua che ha generato negli ultimi anni diverse problematiche. Non possiamo dimenticare, in tema di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi, la progettazione e la realizzazione di V.A.S.P. (viabilità agro silvo pastorali) e di presidi antincendio in quota. Insomma, siamo riusciti ad ottenere e impegnare qualcosa come 30 mln di euro in meno di 4 anni.

Tanti i progetti conclusi, ma tanti quelli ancora in cantiere. Quali novità ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi?

Siamo ormai alla fine del mandato che dovrebbe concludersi dopo i rinnovi amministrativisti previsti per la primavera del 2024, che coinvolgeranno gran parte dei Comuni della CM. Nonostante ciò, i progetti in cantiere sono davvero tanti. In accordo con la CM Lario Orientale, stiamo sviluppando un tracciato, percorribile anche in biciletta che, recuperando percorsi e sentieri esistenti ci permetterà di creare un anello intorno alla Grigna che ne collegherà il versante orientale con il Sentiero del Viandante. Abbiamo ottenuto un finanziamento per la realizzazione di un centro logistico per la protezione civile in ampliamento del piano interrato della Comunità Montana. Abbiamo in progetto una serie di interventi a tutela del patrimonio idrico e forestale che si concretizzeranno in una serie di interventi sul territorio.

Abbiamo partecipato al bando PNRR nell’ambito degli investimenti legati alla transizione ecologica, risultando il miglior progetto finanziato in Lombardia. Ci siamo così aggiudicati 3.630.000 euro che verranno impiegati per interventi volti allo sviluppo di economie circolari, agricoltura e forestazione sostenibile.

La Valsassina e il Lago: come dire mare e montagna. L’argomento del giorno è l’overtourism che sta interessando le località costiere. Quali sono le politiche che pensate di attuare per cercare di riequilibrare gli afflussi turistici?

La notevole presenza di turisti sul Lago è una risorsa che il territorio montano deve sfruttare e ciò può avvenire principalmente ampliando la gamma delle attrattive turistiche, come ad esempio con la visitabilità delle Miniere della Valvarrone, di Cortabbio e dei Resinelli e i percorsi escursionistici in parte già realizzati. Con il progetto delle Transorobiche e delle Aree interne abbiamo anche provveduto a finanziare punti di ricarica per biciclette alimentati ad energia solare in alpeggi e rifugi, creando in questo modo un’infrastruttura utilizzabile dai turisti nella pianificazione degli itinerari.

Una squadra nuova a circa un anno dalla fine del mandato. Ci presenta i nuovi membri della Giunta e le rispettive deleghe?

Come previsto dal nostro statuto, al momento dell’elezione dell’esecutivo della Comunità Montana, si affiancano al Presidente quattro componenti effettivi della Giunta e quattro supplenti. Durante il mio mandato alcuni Comuni facenti parte della Comunità Montana hanno rinnovato l’Amministrazione e quindi i delegati di questi enti, che in alcuni casi ricoprivano la carica di assessori, sono decaduti. Mi sono quindi trovato nella situazione di doverli sostituire per garantire la prosecuzione dell’attività dell’Ente. Avendo esaurito con il rappresentante del Comune di Margno la lista degli assessori supplenti, per avere una rappresentazione equilibrata del territorio della Comunità Montana, ho ritenuto opportuno proporre all’Assemblea come nuovo assessore il rappresentate del Comune di Perledo, che, in seguito a votazione, ha ottenuto la fiducia.

Ad affiancarmi in Giunta: GIUSEPPE MALUGANI che assume anche il ruolo di Vice Presidente con delega a lavori pubblici, ambiente e territorio, DINO POMI con delega a forestazione e agricoltura, MICHEAL BONAZZOLA con delega a turismo, protezione civile, sport e cultura, MAURO GUMINA con delega a comunicazione, attività produttive e gestioni associate. Confermato FERRUCCIO ADAMOLI come Presidente dell’Assemblea.

Vorrei cogliere l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento agli assessori uscenti per il lavoro svolto nel corso di questi anni e agli uffici senza la cui collaborazione ed entusiasmo non avremmo certamente potuto raggiungere gli ambiziosi traguardi che ci siamo prefissi.