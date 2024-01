CALCIO, CORTENOVA: SCONFITTA LA 3ª, ARRIVA LA 2ª. DOMENICA C’È IL LECCO ALTA

Data pubblicazione 18 Gennaio 2024

CORTENOVA – Tira aria di rivincita a Cortenova, settore calcio: la squadra gialloblu ha iniziato questo 2024 con una convincente vittoria e, ora, si prepara a un’altra sfida molto delicata contro l’Oratorio Lecco Alta, seconda forza del girone K di Seconda Categoria.

La trasferta di Montevecchia non solo ha ridato entusiasmo all’ambiente, ma ha anche permesso di rompere quel tabù della mancata vittoria che regnava da ben otto giornate. Senza contare, naturalmente, il peso specifico che i tre punti hanno nella rincorsa verso la zona playoff, ora distante tre lunghezze.

Ancora una volta determinanti, così come a inizio anno, i calci piazzati: Maroni su rigore, Spada da calcio d’angolo. Le due reti valsassinesi in terra brianzola hanno sottolineato l’importanza delle palle inattive per la squadra di Andrea Tantardini, abile a sfruttare anche questa soluzione quando il gioco viene meno.

Sempre da calci piazzati erano arrivati i due gol con cui il Cortenova aveva recuperato il doppio svantaggio dell’andata contro il Lecco Alta, prossimo avversario in calendario. Dopo l’inizio shock, con i valsassinesi sotto 2-0, il rigore di Sergio Fazzini e la punizione di Gabriele Arrigoni permisero ai gialloblu di riportarsi in parità, con un beffardo penality della possibile vittoria fallito nei minuti finali.

Ci vorrà questo e altro per portare a casa il risultato pieno domenica a Cortenova, dove arriverà una delle formazioni più in forma del torneo, in grado di vincere in tutte le ultime quattro sfide. Pericolo numero uno Daniele Commodaro, a segno 8 volte in questo campionato. Un occhio anche ad Andrea Teli e ai suoi 6 gol all’attivo.

RedSpo