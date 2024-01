Data pubblicazione 22 Gennaio 2024

PASTURO – Eliambulanza e Soccorso alpino attivati attorno alle 14 di oggi per un alpinista, un 29enne di cui non sono note le generalità, caduto in zona Rifugio Brioschi dunque in Grigna Settentrionale. I sanitari sono intervenuti in codice rosso.

Aggiornamenti non appena disponibili.