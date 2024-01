SP64 DELLA CULMINE. ALTRA SETTIMANA DI CANTIERE, TRASITO A FASCE ORARIE FINO AL 2 FEBBRAIO

Data pubblicazione 26 Gennaio 2024

MOGGIO – Proseguono per una ulteriore settimana le limitazioni in vigore dal 17 gennaio scorso sulla Strada Provinciale 64 Prealpina Orobica a Moggio. L’amministrazione provinciale ha infatti prorogato la chiusura al transito a fasce orarie dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.30 da lunedì 29 gennaio e venerdì 2 febbraio, per esecuzione interventi di consolidamento e rinforzo del ciglio stradale.

> Sp 64 Chiusura Transito CULMINE SAN PIETRO