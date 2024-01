TACENO. IL DOCUFILM “DACHAU” NEL GIORNO DELLA MEMORIA

Data pubblicazione 26 Gennaio 2024

TACENO – In occasione della Giornata della memoria, sabato 27 gennaio, l’Anpi sezione Valsassina organizza la proiezione del docufilm “Dachau” per non dimenticare quanto accadde nei campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale. L’appuntamento, ad ingresso libero, è in aula consigliare alle 17 e prevede oltre alla visione della pellicola un dibattito sulle vicende raccontate. Interverranno anche Angelo Pavoni e Beppe Amanti, rispettivamente presidente e vicepresidente della locale sezione Anpi.