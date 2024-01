CINEFORUM. NE “GLI SPIRITI DELL’ISOLA” L’IRLANDA DI MARTIN MCDONAGH

Data pubblicazione 29 Gennaio 2024

PASTURO – Prosegue con Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) la 53ª edizione del Cineforum Valsassinese. Il film scelto per la serata di giovedì 1 febbraio dal giornalista cinematografico e direttore del dibattito Gianluca Pisacane è una pellicola del 2022 scritta e diretta da Martin McDonagh, regista tra gli altri di In Bruges, Sette psicopatici e Tre manifesti a Ebbing, Missouri e interpretato da Colin Farrell e Brendan Gleeson. Gli Spiriti dell’isola ha ricevuto nove candidature all’ultima edizione dei premi Oscar e otto ai Golden Globe.

1923: mentre sta volgendo al termine la Guerra civile irlandese, nell’immaginaria isola irlandese di Inisherin la lunga amicizia tra il violinista Colm e il mandriano Pádraic s’interrompe bruscamente da un giorno all’altro senza apparente motivo, a causa del rifiuto di Colm di frequentare ancora l’amico. Pádraic non riesce ad accettare la cosa e tenta in ogni modo di farsi spiegare i motivi di questo gesto, coinvolgendo anche la sorella Siobhán e gli altri amici comuni del pub che i due frequentano ogni giorno. Dopo aver chiesto spiegazioni, Colm gli spiega con molta riluttanza che non vuole sprecare più il suo tempo con una persona così noiosa e che intende dedicare gli anni che gli restano alla composizione di melodie folk per violino. Pádraic non si dà per vinto e continua ad importunare Colm, che minaccia di tagliarsi un dito della mano ogni volta che Pádraic gli rivolgerà la parola…



La proiezione è alle 21 al cineteatro ‘Bruno Colombo’ di Pasturo. La tessera per seguire l’intera rassegna costa 70 euro mentre per gli under 25 il costo è scontato a 50 euro; 7 euro invece l’ingresso alla singola proiezione.