GIORNO DELLA MEMORIA. A BARZIO LA LETTURA SCENICA DI “DESTINATARIO SCONOSCIUTO”

Data pubblicazione 31 Gennaio 2024

BARZIO – In occasione del Giorno della Memoria la Biblioteca Comunale di Barzio propone una lettura scenica tratta dal romanzo di Katherine Kressmann Taylor Destinatario sconosciuto, lettura affidata ai Lettori per caso, gruppo di lettura della biblioteca barziese, condotto da Alberto Bonacina.

Novembre 1932. L’ebreo Max Eisenstein e il tedesco Martin Schulse, soci in affari a San Francisco e amici fraterni, si separano. Martin torna in Germania con moglie e figli e tra i due comincia uno scambio di lettere su cui si stende ben presto l’ombra nera della storia: nel 1933 Hitler prende il potere e Martin si lascia sedurre dall’ideologia nazista. Martin non cambia atteggiamento nemmeno quando Max, disperato, gli raccomanda di vegliare sulla sorella Griselle, un’attrice austriaca che è stata amante di Martin e che, nonostante gli avvertimenti ricevuti, ha voluto ugualmente recitare a Berlino. E proprio questo comportamento porterà a un simbolico rovesciamento dei ruoli e ad una raffinata vendetta.

Pubblicato nel 1938 alla rivista Story di New York e nel 1939 come libro vero e proprio, Destinatario sconosciuto fu a lungo ignorato e deve la sua fama alla prima edizione tradotta in lingua francese del 1999, tre anni dopo la morte dell’autrice. Nei primi anni Duemila fu anche portato a teatro con rappresentazioni, fra gli altri, in Francia, Israele, Stati Uniti e Italia.

L’appuntamento è per sabato 3 febbraio alle 20.45 nella Sala del Consiglio di Palazzo Manzoni. Ingresso libero.