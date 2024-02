AL CINEFORUM “IL MALE NON ESISTE”, FILM GIAPPONESE CHE HA INCANTATO VENEZIA

Data pubblicazione 5 Febbraio 2024

PASTURO – Questa settimana il Cineforum Valsassinese propone Il male non esiste, del regista giapponese premio Oscar per Drive my car Ryûsuke Hamaguchi. Il film, nelle sale italiane nel dicembre 2023, ha ricevuto il Leone d’argento – Gran premio della giuria all’ultima Mostra del cinema di Venezia.

Takumi è un boscaiolo che conduce assieme alla figlioletta Hana una vita semplice a Mizubiki, un paesino nella prefettura di Nagano immerso nella natura. Un giorno, da Tokyo giungono Takahashi e Mayuzumi, i rappresentanti di un’azienda che vorrebbe costruire un glamping nel bosco, a pochi passi da casa di Takumi, un’offerta che se accettata potrebbe alterare in maniera drastica il suo stile di vita e quello degli altri abitanti.

La proiezione è giovedì 8 febbraio alle 21 al cineteatro ‘Bruno Colombo’ di Pasturo. La rassegna prosegue giovedì 15 febbraio con il recupero del film The Whale, annullato per un guasto tecnico il 16 novembre scorso.