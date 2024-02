FANTASY MANZONIANI. BEPPE RONCARI RISCRIVE IL ROMANZO COME UNA LOTTA TRA ANGELI E DEMONI

Data pubblicazione 5 Febbraio 2024

BARZIO – E se a tessere le vicende dei Promessi Sposi fosse stata una partita a scacchi tra un angelo e un demone? E se Lucia fosse l’eroina positiva e don Rodrigo l’emissario del male? È la audace e innovativa rilettura in chiave fantasy de I Promessi Sposi proposta da Beppe Roncari nei romanzi Engaged 1 – Il libro di Renzo ed Engaged 2 – Il segreto di Lucia.

Il romanziere ne parlerà sabato pomeriggio ospite della Biblioteca di Barzio e dell’associazione culturale La Fucina. Non un tradizionale incontro con l’autore ma una occasione per calarsi nell’universo manzoniano, anche giocando, e riscoprire il celebre romanzo sotto uno sguardo diverso da quello scolastico e distaccato. L’appuntamento è a ingresso libero, a Palazzo Manzoni di Barzio, sede del Municipio e della Biblioteca, sabato 10 febbraio alle 16.30.

Sono invece già esauriti i posti per la la cena manzoniana con delitto durante la quale i commensali avranno il compito di interrogare, raccogliere indizi e scoprire la verità su una delle faide che, realmente, vide i Manzoni contrapporsi alla famiglia Arrigoni nella Barzio del Seicento.

Beppe Roncari (Milano, 1978) è scrittore, traduttore, editor. Ha lavorato nella produzione di fiction e come traduttore di importanti coproduzioni internazionali. Si è occupato di comunicazione per la Scuola Holden di Torino e per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Attualmente lavora per Cambridge University Press come redattore di corsi di lingua inglese e tiene una rubrica fissa dedicata al fantastico su Urania.