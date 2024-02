CORI. A CORTENOVA CONFERENZA E LABORATORIO COL MAESTRO MAIERO

Data pubblicazione 8 Febbraio 2024

CORTENOVA – Imperdibile evento musicale domenica 11 febbraio a Cortenova per tutti gli amanti della musica corale. Il coro misto “Voci nel Tempo” ospiterà il maestro Marco Maiero, direttore e compositore, noto per le sue creazioni musicali e i suoi testi ricchi di poesia che attingono dall’essenza della terra e della storia friulana, sua regione di origine, che nel 1978 ha fondato il coro “Vôs de Mont”, una compagine corale che nel corso dei suoi quattro decenni di attività è emersa come punto di riferimento nell’ambito della musica popolare d’autore.

L’11 febbraio alle 9:30 il maestro terrà una conferenza nel salone dell’asilo di Cortenova, in via Vittorio Emanuele 20; la giornata insieme a Maiero proseguirà con un pomeriggio di attività di laboratorio corale nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Prato San Pietro. L’evento è aperto a tutti per un costo di partecipazione di 10 euro che potranno essere pagati sul posto.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare il Coro Misto Voci nel Tempo all’indirizzo info@vocineltempo.it.