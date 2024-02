CALCIO: CORTENOVA SULLE “MONTAGNE RUSSE”, DIREZIONE BULCIAGO

Data pubblicazione 10 Febbraio 2024

CORTENOVA – Poche idee, tanta confusione, mala organizzazione: il pareggio casalingo contro l’FCD Merate è una battuta d’arresto per la prima squadra del Cortenova, un netto passo indietro rispetto alle prestazioni decisamente più convincenti delle ultime settimane. Il tutto assume connotati ancor più cupi se si guarda al futuro prossimo, con la difficile trasferta in casa della capolista Bulciago ad attenere la squadra valsassinese.

La crisi che sembrava alle spalle torna a incombere ora sui ragazzi di mister Andrea Tantardini, chiamato a dare la scossa in una fase cruciale del campionato. Se da un lato il Cortenova è ancora in piena corsa per la zona playoff, distante ora tre punti con ben 11 gare ancora in programma, dall’altro ogni passo falso comincia ad essere pesante, soprattutto in una classifica cortissima in cui ad ogni giornata si assiste a sorpassi e controsorpassi.

L’attacco gialloblu, tra i più floridi ad inizio anno, ha chiaramente perso un po’ di smalto, con due gare a secco nelle ultime tre giocate. Matteo Selva e Gabriele Arrigoni, capocannonieri rispettivamente con 6 e 5 marcature, non trovano la via della rete dal girone d’andata. Discorso inverso invece per la difesa, che vede i gol subiti in calo rispetto al periodo autunnale.

Come anticipato, domenica è la classica sfida del “o la va, o la spacca”. I valsassinesi saranno ospiti della Polisportiva Oratorio Bulciago, capolista indiscussa da inizio anno con 43 punti all’attivo, quattro in più del Lecco Alta, secondo. Il secondo miglior attacco (40 gol fatti) e la difesa più solida (17 subiti) fanno della formazione brianzola l’indiziata principale al salto di categoria. Una sfida più che complicata per il Cortenova, che d’altro canto può rappresentare uno stimolo ancor maggior per tirare fuori gli artigli in vista dello sprint finale.

Un occhio anche al calendario, dove spiccano le sfide Lecco Alta-Mandello e Montevecchia-Verderio.