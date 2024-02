CINEFORUM. A PASTURO “THE WHALE” DEL PREMIO OSCAR BRENDAN FRASER

Data pubblicazione 12 Febbraio 2024

PASTURO – Giovedì 15 febbraio la 53esima edizione del Cineforum Valsassinese ripropone The Whale, film del 2022 di Darren Aronofski, regista tra gli altri di Requiem for a Dream, The Wrestler e Il cigno nero.

La pellicola – che era in calendario nel novembre scorso ma rinviata per un guasto tecnico – è l’adattamento cinematografico dell’omonima opera teatrale del 2012 scritta da Samuel D. Hunter, autore anche della sceneggiatura. Per la sua interpretazione del protagonista, Brendan Fraser ha vinto l’Oscar al miglior attore, mentre Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley hanno vinto l’Oscar al miglior trucco e acconciatura.

L’appuntamento è alle 21 al cineteatro Bruno Colombo di Pasturo; 7 euro invece il prezzo per la singola proiezione.