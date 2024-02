CALCIO, CORTENOVA IN RIPRESA. DOMENICA PER L’AGGANCIO AI PLAYOFF

Data pubblicazione 17 Febbraio 2024

CORTENOVA – Si torna a respirare aria si positività a Cortenova, settore calcio, dopo l’ottimo pareggio in casa della capolista. A Bulciago si è rivista una squadra compatta e organizzata, che, seppur favorita dalla superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, è riuscita a tenere testa e a tratti domare la formazione più accreditata per la vittoria del torneo.

La classifica però continua a vedere i valsassinesi attualmente fuori dalla zona playoff, con la quinta piazza occupata dalla Rovinata che resta a tre punti. Una distanza più che colmabile considerate le tante partite ancora da disputare da qui alla fine del campionato.

Un’altra nota positiva del weekend appena trascorso è la possibilità di contare su una panchina determinante, con i subentrati che spesso fanno la differenza. Fatto visto a Merate due settimane fa e confermato a Bulciago, col gol del pareggio confezionato da due giocatori in campo nella ripresa: Ripamonti e Bellati.

Calendario alla mano, domenica apparentemente abbordabile per la formazione di mister Andrea Tantardini. I gialloblu ospiteranno infatti il San Zeno, che nel girone K occupa la penultima posizione con soli 10 punti ottenuti da inizio anno. All’andata fu successo esterno per il Cortenova, che si impose 4-2 al termine di un match equilibrato.

RedSpo