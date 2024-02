CALCIO, CORTENOVA IN RISALITA: LA STRADA DEI PLAYOFF PASSA PER LOMAGNA

Data pubblicazione 23 Febbraio 2024

CORTENOVA – Tira aria di riscatto a Cortenova, che nel girone di ritorno ha perso una sola delle sei gare disputate e che viene da una striscia positiva di quattro partite senza sconfitte: la vittoria “di misura” contro il San Zeno ha certificato il momento positivo della squadra di Andrea Tantardini, che nel weekend sarà impegnata in una sfida complicatissima contro la terza forza del girone K di Seconda Categoria.

Fu proprio con lo stesso risultato, il tanto utile 1-0, che nella sfida d’andata i valsassinesi si imposero contro l’Oratorio Lomagna, avversario di domenica. In quell’occasione, i brianzoli tennero in mano il pallino del match, senza però mai riuscire ad impensierire la difesa dei gialloblu, i quali uscirono vittoriosi grazie alla rete di Diakhate.

Dando un occhio alla classifica, solo una delle due fuggitive di testa (quella che non vincerà il torneo) è certa di un posto nei playoff, mentre dalla terza piazza in giù la situazione si fa delicata. Ben otto squadra sono infatti racchiuse in soli cinque punti, con sorpassi e controsorpassi che animano ogni fine settimana.

Insomma, un mini-campionato nel campionato, dove ogni passo falso può costare veramente caro. Proprio per questo non si possono non sbriciare gli altri incontri. Mentre il Cortenova se la vedrà in casa del Lomagna, le sfide più complicate spettano a Foppenico (contro la capolista Bulciago) e Verderio (in casa con il Lecco Alta). Delicato anche il match tra Rovinata e Audace Osnago, mentre incontri sulla carta favorevoli per le altre contendenti.

LEGGI ANCHE