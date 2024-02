FORMAZIONE: AL CFPA DI CASARGO UNA MASTERCLASS SULLA CELIACHIA

Data pubblicazione 28 Febbraio 2024

ERBA (CO) – Il Centro di Formazione Professionale Alberghiero (Cfpa) di Casargo ha scelto di annunciare, in occasione della presentazione di RistorExpo, l’imminente Casargo National Nutrition Summit, che si terrà giovedì 14 marzo presso gli spazi dell’istituto alberghiero.

Il Cfpa di Casargo, da anni impegnato nell’erogazione di attività formative nel settore alimentare e della ristorazione, vuole sempre più diventare punto di riferimento del settore e porsi ogni anno l’obiettivo di divenire sede di un tavolo tematico sui temi della nutrizione che proprio quest’anno ha come focus la celiachia e che vanterà la presenza di medici, studiosi, esperti e chef d’eccezione, tutti riuniti per affrontare il tema della patologia.

“La portata scientifica dell’evento sarà resa possibile grazie alla collaborazione di partner e personalità di alto livello, che contribuiranno in modo significativo a rendere il Casargo National Nutrition Summit un momento di condivisione e apprendimento. E proprio all’insegna dell’apprendimento la mattinata del 14 marzo sarà dedicata alle masterclass rivolte agli studenti del Cfpa di Casargo, dell’Ips “Minniti” di Nicolosi (Ct) e del Cfp Galdus di Milano impegnati nell’Ifts Food Specialist. I ragazzi saranno guidati nell’approfondimento della cucina per celiachi, così da imparare a far fronte alle esigenze specifiche.” ha affermato Marco Cimino, direttore Cfpa di Casargo.

Il summit vedrà nel corso del pomeriggio un convegno, a cui parteciperanno ospiti d’eccezione e che si concluderà con una speciale cena per celiaci aperta al territorio, preparata dai ragazzi sotto la supervisione di professori ed esperti.

Un’occasione, dunque, per trasformare il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo in un luogo di alta formazione, non solo per le future generazioni, ma anche per tutti gli operatori del settore del food e dell’ospitalità.

“Il Casargo National Nutrition Summit sarà l’occasione per affrontare una tematica di grande attualità, quella della celiachia, da una prospettiva non solo medica, ma anche e soprattutto dal punto di vista degli operatori del settore della ristorazione collettiva. Un modo per ampliare le conoscenze delle future generazioni e per informare in maniera puntuale tutti coloro che quotidianamente devono far fronte alle necessità legate a patologie alimentari.” ha commentato Francesco Maria Silverij, Presidente del Cfpa di Casargo.