PERLEIDUS. SPECIALE 8 MARZO SU LAVATOI, FONDANE E LAVANDAIE

6 Marzo 2024

PERLEDO – In occasione della Giornata Internazionale delle Donne, Perleidus – Piccolo Museo è lieto di presentare un bollettino speciale che celebra il ricco patrimonio culturale delle lavandaie, fontane e lavatoi di Perledo. Questo omaggio speciale è dedicato alle donne che hanno svolto un ruolo significativo nella storia e nella società lombarda.

I lavatoi pubblici sono stati istituzioni sociali cruciali per le donne locali, offrendo loro un’opportunità di lavoro e di socializzazione in un ambiente che spesso le escludeva dalle attività pubbliche. Questa attenzione speciale verso il gentil sesso si propone di onorare e valorizzare non solo le costruzioni materiali dei lavatoi, ma anche le storie e le esperienze di queste donne coraggiose.