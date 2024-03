NUOVO SONDAGGIO DI VN: QUEI BOCCONI AVVELENATI CONTRO I CANI

Data pubblicazione 8 Marzo 2024

VALSASSINA – Nell’ormai classica consultazione on line di VN ci occupiamo ancora una volta di un tema di grande attualità come il ritorno “sulle scene” degli avvelenatori di cani – dopo gli ultimi episodi in ordine di tempo avvenuti in quel di Premana.

Il nuovo sondaggio di Valsassinanews è in corso già con molti partecipanti e avrà termine nella mattinata di giovedì 14 marzo.

Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

ANCORA BOCCONI AL VELENO CONTRO I CANI Vergognoso, da punire severamente

Purtroppo è sempre avvenuto

Patologici, "umani" da curare

Ma le famose telecamere?...

L'argomento non m'interessa Vedi risultati

