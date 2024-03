CALCIO/LECCO AL ‘DEL DUCA’ PER UN SOLO RISULTATO. AGLIETTI CONTINUA A CREDERCI

Data pubblicazione 16 Marzo 2024

LECCO – Farà veramente caldo, al di là del clima primaverile, domenica pomeriggio (ore 16.15) al Del Duca nel match salvezza tra l’Ascoli del nuovo corso Massimo Carrera e il Lecco.

La formazione bluceleste ormai non ha più scampo: vincere o morire. Lo ha detto apertamente senza peli sulla lingua anche il condottiero Alfredo Aglietti nel corso della rituale conferenza stampa nell’immediata vigilia della partenza verso le Marche. “Loro sono in un momento di estrema difficoltà, se hanno cambiato allenatore evidentemente non tutto fila liscio. Di sicuro noi dobbiamo solo vincere per alimentare le nostre speranze in ottica playout”.

Mister, arrivate da una settimana che definire particolare è davvero poco.

“Noi dobbiamo pensare a lavorare, cercare di capire la situazione in cui stiamo vivendo, non è contento nessuno nemmeno noi. Bisogna ripartire dalla gara con il Palermo per fare i punti che ci stanno scappando, basta davvero poco per cambiare umore e far crescere in te la speranza”.