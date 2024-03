CALCIO, CORTENOVA: A OSNAGO L’ULTIMA CHIAMATA PER IL TRENO PLAYOFF?

Data pubblicazione 22 Marzo 2024

CORTENOVA – Tanti, forse troppi, i rimpianti della prima squadra del Cortenova, che con la brutta battuta d’arresto casalinga contro il Vercurago vede sfuggire, nuovamente, l’aggancio alla zona playoff. Un risultato estremamente negativo che, se sommato a quello dello scorso weekend, diminuisce le probabilità di trovare i gialloblu negli spareggi per la promozione. Obiettivo che resta potenzialmente ancora alla portata; urge, però, un netto cambio di passo.

Negli ultimi 180 minuti di campionato, il copione è grossomodo lo stesso. Sia contro la Polisportiva 2001 che con il Vercurago, la squadra di Andrea Tantardini ha dimostrato di saper tenere palla e campo, arrivando alla conclusione più volte, ma mancando sul più bello in precisione e cattiveria. A suggellare le domeniche no, i gol della sconfitta sono arrivati nei minuti finali, con le squadre avversarie più ciniche nello sfruttare le occasioni concesse.

E dopo i sei punti gettati al vento con formazioni apparentemente abbordabili, ora la melodia cambia. I gialloblu nel prossimo impegno saranno infatti ospiti dell’Audace Osnago, formazione poco più sotto in classifica alla caccia del riscatto dopo l’inverno negativo.

Così come il Cortenova, i brianzoli sono alle ultime chiamate per la zona playoff e una sconfitta potrebbe mettere definitivamente la parola fine alla loro rincorsa; ecco perché con ogni probabilità scenderanno in campo col coltello tra i denti per non perdere l’occasione dell’aggancio ai valsassinesi.

All’andata un match scoppiettante terminò 2-2, con la doppietta di Mattia Busi rimontata solo in zona cesarini. Lo stesso attaccante gialloblu, a segno nelle ultime due gare, è in un buon momento di forma e tenterà di tenere alta la sua media realizzativa con l’Osnago, che sarà impegnato anche questa sera nel recupero della 23ª giornata contro la Polisportiva 2001.

RedSpo