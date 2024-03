RICERCHE IN CORSO TRA GIUMELLO E PAGLIO, FORSE PER IL GIOVANE SCOMPARSO

Data pubblicazione 25 Marzo 2024

CASARGO/MARGNO – Ricerche in corso in questi minuti (dopo le 17:30 di lunedì) da parte di Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, sui monti dell’Alta Valsassina – in particolare tra il Monte Muggio e l’Alpe di Paglio.

Al momento mancano ulteriori informazioni, ma non è da escludere che la battuta in atto – a breve anche con l’impiego di droni – riguardi la recente scomparsa del 17enne di Colico Edoardo Galli, del quale mancano notizie da giovedì scorso.

Aggiornamenti costanti delle ricerche in questa stessa pagina.

RedCro