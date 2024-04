CALCIO, CORTENOVA: COL VERDERIO IL CROCEVIA DELLA STAGIONE GIALLOBLU

Data pubblicazione 3 Aprile 2024

CORTENOVA – Si torna in campo nei campionati dilettantistici dopo la settimana di sosta pasquale. In Seconda Categoria, il Cortenova è a un bivio chiamato Verderio: vincere domenica vorrebbe dire salire al quarto posto, superando proprio gli avversari del prossimo weekend, e avvicinarsi di un passo all’obiettivo playoff; dall’altra parte, la sconfitta condannerebbe la squadra valsassinese a un finale di campionato più difficile che mai.

Riavvolgendo il nastro a novembre 2023, la sfida tra Verderio e Cortenova terminò 2-1 a favore dei padroni di casa, bravi a rimontare lo svantaggio iniziale targato Selva.

Weekend importante dunque per mister Andrea Tantardini, tornato a sorridere contro l’Audace Osnago dopo le due sconfitte precedenti. Proprio dalla Brianza è arrivata un’iniezione di fiducia fondamentale per questo finale. Quattro gol, solidità difensiva e pratica archiviata in un solo tempo: tutti fattori importanti in vista del big match alle porte.

Con sole quattro gare rimaste, impossibile non tenere in considerazione gli altri scontri in calendario. In particolare, occhi puntati su Lecco Alta-Lomagna e Montevecchia-Rovinata, formazioni ancora in corsa per il salto di categoria. Più abbordabili le sfide di Mandello e Foppenico, rispettivamente contro Polisportiva 2001 e Vercurago.

RedSpo