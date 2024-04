NUOVO SONDAGGIO VN: DROGA IN VALLE, SUFFICIENTE LA RETATA IN ALTOPIANO?

Data pubblicazione 9 Aprile 2024

VALSASSINA – Nell’ormai classica consultazione on line di VN ci occupiamo di un tema purtroppo sempre di grande attualità come quello dello spaccio di droga in Valsassina. Argomento tornato alla ribalta dopo il recente blitz che ha stroncato un vasto traffico di cocaina e hashish concentrato in particolare sull’Altopiano. Abbiamo chiesto ai lettori se quella retata sia sufficiente o se i pusher siano ancora al lavoro sul nostro territorio.

Il nuovo sondaggio di Valsassinanews è in corso già con molti partecipanti e avrà termine nella mattinata di giovedì 11 aprile.

DROGA IN VALLE, SUFFICIENTE LA RETATA IN ALTOPIANO? Sì, traffico stroncato

No, altri continuano

Non si fermerà mai

Servono più controlli

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito "pippa-pippa" Vedi risultati

