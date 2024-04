GRRRIGNA COMICS, ANTEPRIMA A LECCO PER IL FESTIVAL DEL FUMETTO

Data pubblicazione 10 Aprile 2024

LECCO – Il GRRRigna Comics si prepara alla sua seconda edizione. Tra il 31 maggio e il 2 giugno prossimi il Festival diffuso del fumetto in Valsassina vedrà la partecipazione di fumettisti di fama, disegnatori, sceneggiatori ed editori da tutta Italia. Non mancheranno laboratori, occasioni di gioco, divertimento e musica. E per avvicinarsi alla tre-giorni e presentare la kermesse agli appassionati sono in calendario una serie di eventi pre-festival in tutto il territorio della Provincia di Lecco.

Si parte proprio dal capoluogo, in collaborazione con la Biblioteca civica “U.Pozzoli”, per un incontro ad ingresso gratuito con Claudio Villa, celebre copertinista di Tex, nonché padre grafico di Dylan Dog.

Claudio Villa è stato l’ospite d’onore della prima edizione del GRRRigna Comics e proprio lui taglierà il nastro di questo percorso di avvicinamento alla manifestazione del 2024. L’appuntamento – sabato 13 aprile alle 16.30 alla biblioteca di Lecco…