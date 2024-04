SECONDA CATEGORIA: CORTENOVA, IL TRENO PLAYOFF PASSA DA CARENNO

Data pubblicazione 20 Aprile 2024

CORTENOVA – 180 minuti al termine della regular season di Seconda Categoria, con il Cortenova che spera di allungare la striscia di partite mancanti accedendo alla fase dei playoff. Un risultato ancora più alla portata per la formazione di Andrea Tantardini dopo i risultati della scorsa domenica, che hanno lanciato i valsassinesi al terzo posto in classifica. Guai però a esultare, dal momento che con quattro squadre in soli tre punti tutto è ancora in bilico.

Punto primo: i prossimi avversari. Il Cortenova è infatti atteso da una trasferta delicata in casa del Foppenico, ancora in corsa per gli spareggi finali. Un match da non sottovalutare, soprattutto perchè la formazione di Calolziocorte ha un solo risultato utile a disposizione per continuare a credere nel salto di categoria: la vittoria. All’andata vinse la noia, con lo 0-0 sul tabellino finale.

Punto secondo: gli altri contendenti. Se il Mandello, in crisi, se la vedrà con l’Audace Osnago, mina vagante del girone, più alla portata le sfide di Verderio e Lomagna, rispettivamente contro Aurora San Francesco e FCD Merate. Nei piani alti, secondo “match point” per l’Oratorio Bulciago, che con una vittoria contro il San Zeno, già retrocesso, sarebbe matematicamente campione. Derby focoso per il Lecco Alta contro la Polisportiva 2001.

Insomma, verdetti rimandati di almeno altri 90 minuti in un weekend primaverile che si prospetta più caldo che mai.

RedSpo