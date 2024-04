ALLA SCOPERTA DELLE ERBE SPONTANEE CON LA LIBERA UNIVERSITÀ DEL BOSCO

Data pubblicazione 24 Aprile 2024

PASTURO – Partenza e arrivo alla Casa di Antonia Pozzi, breve risalita in Grigna alla scoperta di “Tutto quello che avresti sempre voluto sapere sulle erbe e sul loro utilizzo”: è l’immersiva esperienza proposta dalla Libera Università del Bosco, alla quale abbiamo partecipato imparando (tanto) in qualche piacevole ora in compagnia di Daniele Engaddi – uno che del “maestro di erbe selvatiche” ha le conoscenze e pure il phisique du role.

Ci aveva attratto la presentazione di questo corso: “Attraverso l’esplorazione del bosco e l’atto del camminare, guidati da un esperto di erbe, ti immergerai in un viaggio alla scoperta dei segreti che alberi ed erbe portano con sé. Scoprirai tante, emozionanti curiosità e imparerai a vedere il paesaggio naturale che ti circonda sotto tutta un’altra prospettiva, e a prendertene cura in modo consapevole e creativo”.

Descrizione confermata in pieno.

Partiamo in oltre una ventina tra maturi, adulti, giovani e giovanissimi, guidati da questa sorta di Panoramix (il druido di Asterix che di erbe e pozioni sa un po’ tutto) e saliamo tra i prati appena sopra Pasturo in una giornata splendida per clima e colori.

Daniele ci accompagna e si sofferma sull’enorme patrimonio verde del nostro meraviglioso territorio, tra fiori, piante, alberi, pollini. Decanta la varietà impressionante delle specie e le loro innumerevoli qualità: curative, organolettiche, medicamentose – ma pure i rischi. Un po’ come per i funghi infatti vanno evitate abitudini pericolose, in particolare mangiare e cucinare erbe “a casaccio”. Engaddi illustra casi anche recenti di persone salvate grazie a lavande gastriche ma anche il decesso di un 56enne calolziese, morto per aver mangiato un fiore velenoso simile al tarassaco.

Nella passeggiata montana c’è spazio per scoprire storia, storie, ricette, utilizzi e tanto altro: l’Università del Bosco (“libera e aperta a tutti”) studia e insegna il rapporto tra uomo e bosco e programmaticamente favorisce lo scambio fra teorie e pratiche. “Crea un triangolo virtuoso tra educazione, natura e comunità locale” si legge nel manifesto di questo particolare ateneo verde.

Al termine della mattinata, bella sorpresa finale con una tavolata di eccellenti stuzzichini all’insegna dei vegetali della Grigna, accompagnati da succhi e decotti – rigorosamente preparati con prodotti a chilometro… men che zero.

Chi volesse vivere una mezza giornata come quella da noi trascorsa, può scrivere una e mail a lub@liberisogni.org oppure chiamare il 388.1996072 per prenotare la propria lezione.

VN

Daniele Engaddi è esperto e cercatore di erbe selvatiche. Cura passeggiate in natura e percorsi di raccolta alla scoperta delle erbe e dei loro molteplici utilizzi. La caratteristica che rende unico il suo approccio? L’unione tra le conoscenze scientifiche e gli aspetti più spirituali connessi con le piante e gli elementi naturali.



Che cosa insegna: riconoscimento, utilizzo e raccolta delle erbe, proprietà delle erbe selvatiche.