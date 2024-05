ELEZIONI/TUTTI I CANDIDATI NEI COMUNI DELLA VALLE. ALTOPIANO AL COMPLETO (IN AGGIORNAMENTO)

Data pubblicazione 11 Maggio 2024

VALSASSINA – Sono ben dodici i Comuni al voto nella tornata del prossimo 8 e 9 giugno. Alle 12 di sabato 11 maggio scadono i termini per presentare le liste dei candidati, in questa pagina – in continuo aggiornamento – i nomi dei candidati sindaci e dei cittadini che concorreranno alla carica di consiglieri comunali, così come comunicati da loro stessi o raccolti dalla redazione di Valsassinanews.

COMUNE DI BARZIO

Lista civica “Incontro con Barzio”

Candidato sindaco Andrea Ferrari.

Candidati consiglieri: Valeria Agliati, Chiara Airoldi, Francesca Arrigoni Marocco, Martino Broglia (Tino), Marco Buzzoni, Vittorio Canali, Cesare Mario Canepari, Giovanni Plati, Giovanni Riva (Gianrino), Riccardo Zerbin.

Lista “Barzio nel cuore”

Candidato sindaco Giovanni Arrigoni Battaia.

Candidati consiglieri: Paolo Bianchi, Giovanna Rita Piloni, Fabio Canepari, Paolo Rognoni, Davide Corbella, Federico Galli, Adelio Invernizzi, Sofia Scaglioni, Martina Stefanolli, Valentin Munishi.

COMUNE DI CASARGO

Aggiornamenti non appena disponibili

COMUNE DI CASSINA V.NA

Lista “Impegno Comune Cassina V.na-Mezzacca”

Candidato sindaco Michele Polvara.

Candidati consiglieri Silvana Canali, Claudio Depretis, Piero Baruffaldi, Cinzia Combi, Alessia Panzeri, Faustino Combi, Roberto Combi, Luigi Combi, Morgan Combi, Danila Finardi.

COMUNE DI CORTENOVA

Lista “Insieme per il futuro Cortenova”

Candidato sindaco Sergio Galperti.

Candidati consiglieri: Enrico Bellano, Andrea Sante Benedetti, Antonia Benedetti, Claudia Castelli, Marco Ciresa, Serena Galperti, Elisa Lai, Andrea Mascheri, Gabriele Sala, Marco Selva.

Lista “Cortenova domani” Bindo-Cortenova-Piano-P.S. Pietro

Candidato sindaco Giancarlo Benedetti.

Candidati consiglieri: Giselda Barina, Rudy Benedetti, Marina Binda, Lucrezia Denti, Andrea Fazzini, Marino Foschi, Cristina Malugani, Ivan Manzoni, Domizia Mornico.

COMUNE DI INTROBIO

Aggiornamenti non appena disponibili

COMUNE DI MARGNO

Aggiornamenti non appena disponibili

COMUNE DI MOGGIO

Lista “Insieme per Moggio”

Candidata sindaco Mariangela Colombo.

Candidati consiglieri: Andrea Corti, Valentina Combi, Giovan Battista Vassena, Innocente Locatelli, Eleonora Cappello, Fabrizio Meles, Davide Combi, Mario Invernizzi, Pietro Invernizzi, Roberta Ganassa.

COMUNE DI PAGNONA

Aggiornamenti non appena disponibili

COMUNE DI PARLASCO

Lista “Parlasco nel cuore”

Candidato sindaco Dino Pomi.

Candidati consiglieri:

Lista “Uniti per Parlasco”

Candidato sindaco Enrico Bianchini.

Candidati consiglieri: Antonia Soggetti, Loredana Manzoni, Anastasia Tantardini, Luca Agostino Ettore Scarsi, Adelio Manzoni, Enrico Pensa, Monica Mincao, Daniel Denti, Renato Pensa.

COMUNE DI PASTURO

Lista “Competenza e Rinnovamento”

Candidato sindaco Pierluigi Artana.

Candidati consiglieri: Erika Arrigoni, Federico Invernizzi, Massimiliano Orlandi, Alex Arrigoni, Silvio Massoleni, Samantha Dalzovo, Davide Invernizzi, Dario Aliprandi, Matteo Besana, Matteo Arrigoni.

Lista “Noi per Pasturo e Baiedo”

Candidato sindaco Guido Agostoni.

Candidati consiglieri Luisella Galbani, Sara Manzoni, Daniele Enrico Maroni, Massimo Orlandi, Antonio Giorgio Pigazzi, Nadia Marta Prandi, Carmen Ravasio, Daniel Spreafico, Cristian Tognon, Marco Tricella.

COMUNE DI PRIMALUNA

Lista civica “Insieme per Primaluna”

Candidato sindaco Mauro Artusi.

Candidati consiglieri: Michela Prandi, Davide Artusi, Daniele Arrigoni Anesetti, Elisa Melesi, Silvia Melesi, Claudia Paroli, Erino Delpini, Cristina Viviani, Santi Acquistapace.

Lista civica “Avanti insieme Primaluna”

Candidato sindaco Walter Melesi.

Candidati consiglieri: Roberta Paroli, Gianluca Buzzoni, Sara Maria Vittoria Invernizzi, Riccardo Pasquini, Serena Piloni, Christopher Anelli Manzoni, Sonia Rita Tantardini, Igor Fazzini.

COMUNE DI TACENO

Aggiornamenti non appena disponibili