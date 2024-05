IL NUOVO SONDAGGIO DI VN: ELEZIONI, QUANTE SFIDE “A DUE” NEI COMUNI

Data pubblicazione 24 Maggio 2024

VALSASSINA – Tema più caldo che mai nella ormai classica consultazione on line di VN, che questa settimana è dedicata alle imminenti elezioni in diversi Comuni del nostro territorio (ben 12 solo in Valsassina).

Ci concentriamo stavolta su uno degli aspetti peculiari della tornata in programma l’8 e 9 giugno: il ritorno delle sfide “a due” per la poltrona da sindaco. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nel nuovo sondaggio di Valsassinanews, in corso fino alla mattinata di giovedì 30 maggio.

Come da prassi, si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

ELEZIONI 2024, QUESTA VOLTA TANTE SFIDE "A DUE" NEI COMUNI Meno male, viva il confronto

Per forza, hanno alzato gli stipendi...

Nulla di strano

Pochi o tanti non cambia nulla

L'argomento non m'interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

