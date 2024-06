VOTA IL SONDAGGIO DI VN: COME GIUDICHI L’ATTIVITÀ DELL’UNIONE EUROPEA?

Data pubblicazione 4 Giugno 2024

VALSASSINA – Si parla ancora delle imminenti elezioni nella ormai classica consultazione on line di VN, che questa settimana è dedicata in modo specifico alla tornata “europea”. Ci concentriamo dunque, stavolta, su uno degli aspetti peculiari del voto in programma l’8 e 9 giugno: quello per il rinnovo del Parlamento Europeo.

Come giudicate l’attività dell’UE? Fatecelo sapere nel nuovo sondaggio di Valsassinanews, in corso fino alla mattinata di giovedì 6 giugno con molti voti già espressi dai nostri lettori.

Come da prassi, si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

COME GIUDICHI L'ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA? Buona

Sufficiente

Pessima

Non ho le idee chiare

L'argomento non m'interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

Loading ... Loading ...

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS