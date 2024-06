Data pubblicazione 13 Giugno 2024

LECCO – Lunedì prossimo, 17 giugno, inizieranno i lavori a Malavedo: il progetto prevede la demolizione e costruzione di due nuove passerelle sul Gerenzone con struttura metallica reticolare ed elementi tubolari saldati a sezione quadrata in acciaio verniciato, stilisticamente simili a quelle già realizzate in via Galanfra e via Porta. La passerella a monte avrà una larghezza di cm 150 (a fronte degli attuali 80), mentre la passerella di valle sarà di 90 cm.