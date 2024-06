“NUOVI” CONSIGLI COMUNALI, VIA A RAFFICA. COMINCIANDO DA CASSINA

Data pubblicazione 19 Giugno 2024

VALSASSINA – Ha iniziato Cassina, martedì sera con l’insediamento del nuovo consiglio comunale ‘monolista’ guidato dal neo sindaco Michele Polvara (foto in copertina). Ma le cerimonie di “inaugurazione” delle varie assemblee consiliari saranno una sorta di valanga, in particolare la prossima settimana.

Sono infatti 12 i paesi della Valle che hanno rinnovato o confermato i loro primi cittadini con relativi consigli; oltre a Cassina, si vanno rapidamente ad insediare le amministrazioni locali dell’Altopiano a Barzio (martedì 25 giugno alle 20.30) e Moggio (lunedì 24, sempre alle 20:30).

In Centro Valle la fusione appare già fatta, se è vero che i due consigli (con sindaci confermati) di Primaluna e Cortenova andranno in scena in contemporanea martedì 25 alle 20:30.

A Introbio la nuova prima cittadina Silvana Piazza darà il via al suo mandato giovedì 27 alle 18 mentre l’analoga cerimonia a Pasturo avverrà mercoledì 26 alle 20.

Prima ancora, lunedì 24 alle 20:30, Antonio Pasquini aprirà la sua amministrazione-bis a Casargo. Nella vicina Margno, insediamento del nuovo sindaco Manuele Cattaneo questa sera, mercoledì 19 giugno, alle 20:30. A Parlasco, Dino Pomi “inaugura” giovedì 27 alle 21.

Particolare interesse per la presenza a lungo termine o meno nei rispettivi consigli comunali dei candidati sindaci sconfitti, a Introbio Adriano Airoldi e a Barzio Giovanni Arrigoni Battaia.

Puntuali servizi su VN, dedicati a tutti gli insediamenti in corso nelle diverse amministrazioni valsassinesi.

RedPol