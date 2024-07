TAGLI ALLE RISORSE DI PARTE CORRENTE, ANCI: “FORTE PREOCCUPAZIONE DEI COMUNI”

Data pubblicazione 13 Luglio 2024

“ANCI Lombardia esprime forte preoccupazione di fronte ai numeri che quantificano i tagli alle risorse di parte corrente previsti per l’anno in corso e poi sino al 2028, e ribadisce la contrarietà, già espressa in occasione della legge di bilancio che li ha previsti, alla riapertura di una stagione di contrazione delle risorse a disposizione di un comparto che negli anni ha già dato un contributo straordinario ai saldi di finanza pubblica e che ora non può sopportare ulteriori tagli.

Stiamo vivendo anni segnati da incrementi di spesa corrente necessari a rispondere ai bisogni crescenti dei cittadini in materia di diritti fondamentali per la salute, l’istruzione, l’assistenza sociale, la mobilità, l’abitare e la sostenibilità ambientale con aumenti di prezzi e costi per l’esercizio di funzioni e servizi.

A questo quadro si aggiunge l’esigenza derivante dal particolare momento caratterizzato positivamente da ingenti investimenti pubblici a livello locale e che determina per gli enti locali maggiori necessità nella disponibilità di risorse di parte corrente, stante l’inevitabile aumento delle spese di gestione per trasformare opere pubbliche in nuovi e migliori servizi per le comunità e i territori.

Nonostante l’importante lavoro svolto da Anci nel confronto serrato con il governo al fine di cercare di ridurre l’impatto dei tagli decisi, lavoro che ha portato sinora all’adozione di alcune misure correttive e di attenuazione nei criteri di computo delle riduzioni di risorse e nella quantità netta delle stesse, per la sola Lombardia parliamo quest’anno, allo stato, di 47 milioni di euro. E’ indispensabile un intervento normativo che riveda la norma della legge di bilancio e individui strumenti, anche compensativi e di flessibilità, in grado di determinare per il 2024 e nei prossimi anni condizioni di sostenibilità finanziaria per la spesa corrente dei Comuni, per poter continuare a garantire risposte adeguate a bisogni e diritti fondamentali dei nostri cittadini e delle nostre comunità. Di questa situazione e della necessità di interventi volti alla sostenibilità finanziaria dei bilanci correnti degli enti locali abbiamo dato atto anche nel parere all’assestamento di bilancio della Regione votato all’unanimità dal Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia nella seduta del 9 luglio.”

Mauro Guerra – Presidente di ANCI Lombardia