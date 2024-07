INTRATTENIMENTO IN VALLE PER GIOVANI E TURISTI, OFFERTA SEMPRE PIÙ CARENTE. ANCHE LO STORICO ONE WAY DESTINATO A CHIUSURA DEFINITIVA?

Data pubblicazione 17 Luglio 2024

VALSASSINA – In un contesto di calo demografico già diffuso, la chiusura di attività commerciali e di servizio accentua la voglia delle nuove generazioni di mettere radici sempre più lontano dai paesi di origine della Valle.

Il “One Way Pub” chiuso da luglio 2023 per permettere la ristrutturazione della palazzina potrebbe essere definitivamente smantellato per dare spazio a delle unità abitative, qualora in tempi rapidi non si trovi un gestore seriamente interessato a riavviare l’attività.

Nei sui 30 anni di attività il Pub è stato un luogo che ha visto nascere amicizie, luogo di risate e canti, luogo di corteggiamenti, luogo dove sono nati amori o tradimenti. Insomma, un posto dove si sono consumati attimi di vita vera, quella delle emozioni e dei sentimenti; siamo veramente convinti che amicizie, amori e corteggiamenti non vengano favoriti da locali che offrano intrattenimento e punti di ritrovo? Ora basta lo smartphone anche per questo? Siamo veramente cambiati così tanto?

La nostra testata, da sempre aperta alle esigenze dei lettori, ritiene oggi doveroso offrire le proprie pagine per favorire un punto d’incontro tra gli attuali proprietari dell’edificio e potenziali nuovi imprenditori.

L’edificio si presta perfettamente come luogo da adibire ad attività commerciale o ristorativa. Posizionato direttamente sulla Provinciale, offre un ampio parcheggio in una posizione centrale nella Valle. Una nuova gestione potrebbe riaprire la medesima attività o rivedere la tipologia di offerta per intercettare le esigenze di intrattenimento di una fascia di popolazione più ampia, valorizzando ulteriori spazi interni ed esterni attualmente in via di finitura.

Chi fosse interessato ad entrare in contatto con i proprietari del locale commerciale mandi semplicemente il seguente messaggio al numero di telefono 335/8794796 per poter poi esser richiamato: “Sono interessato ad entrare in contatto con i proprietari del locale commerciale – Nome e Cognome”.