MEMORIE E TRADIZIONI. PEPI VITALI OSPITE DEI GIOVEDÌ DELLA FUCINA

Data pubblicazione 20 Luglio 2024

BARZIO – Si parla di teatro dialettale nel prossimo Giovedì della Fucina, rassegna di eventi estivi a cura dell’omonima associazione culturale. Il 25 luglio a Palazzo Manzoni di Barzio sarà ospite il bellanese Piergiuseppe ‘Pepi’ Vitali per raccontare la sua passione per il teatro e le tradizioni locali.

Pepi Vitali, 79 anni, nasce e vive a Bellano, nella frazione di Ombriaco, dove ancora oggi fa il contadino nella sua proprietà in località Boleno. Ha svolto diversi lavori tra i quali garzone-muratore, operaio al cotonificio, infermiere e centralinista-portinaio all’ospedale di Bellano.

Appassionato di teatro, fa parte della Filodrammatica Bellanese “Amici del teatro” di cui è autore oltre che attore. La passione per il racconto gli ha permesso di scrivere innumerevoli storie e poesie (di cui diverse in lingua dialettale) alcune commoventi, altre decisamente più esilaranti, in cui narra diversi fatti realmente accaduti, cercando di riflettere sul significato profondo di ognuno di essi.

Il percorso della serata si snoderà attraverso la lettura di alcune delle sue opere grazie alle quali si rievocheranno episodi di vita vissuta e, contestualmente, atmosfere, sentimenti e memorie del nostro passato più recente.

L’appuntamento è per giovedì 25 luglio, alle 21, a Palazzo Manzoni di Barzio. L’ingresso è libero.