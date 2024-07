A BARZIO UN WEEKEND DI GUSTOSO CIBO DA STRADA CON IL ROLLING TRUCK STREET FOOD FESTIVAL

Data pubblicazione 29 Luglio 2024

BARZIO – Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 agosto il grande festival del cibo di strada arriva a Barzio per deliziarci con le prelibatezze nazionali ed internazionali delle cucine su ruote targate Rolling Truck, tre giornate dedicate al buon cibo, musica e tanto divertimento. La partecipazione è gratuita

Da venerdì 2 a domenica 4 agosto, I migliori Street Chef d’Italia del Rolling Truck Street Food Festival, invaderanno Piazza Mercato (Skill Park) a Barzio per tre imperdibili giornate dedicate al cibo da strada, con tutte le specialità tipiche della cucina italiana e internazionale, oltre a selezionate birre artigianali alla spina, dj set e musica live.

A fare da cornice ai numerosi food truck presenti, infatti, ad animare le serate a partire da venerdì troveremo “Dj spada” che ci farà divertire con i grandi successi dagli anni ‘60 fino alle hit del momento, mentre sabato suoneranno i coinvolgenti “The Working Man” che ripropongono i mitici Creedence Clearwater Revival.

I Food truck saranno attivi ad orario continuato venerdì dalle 18:00 alle 24:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 24:00, ci sono tutti i presupposti ideali per un evento di puro gusto e divertimento!

Specialità dall’Italia e dal mondo

Gli amanti della tradizione italiana apprezzeranno proposte come quelle di “Apetitosa”con arrosticini abruzzesi e olive ascolane o “Pan Pan” con il gusto unico di pan tometta, pan tartufo e pan pork e ancora il cuoppo salvia, fiori di zucca e agnolotti di robiola fritti, mentre “Mordicchio on the Road” prepara panzerotti, gnocco fritto e pinsa e “Il Fagotto di Chianti” lampredotto toscano e il tipico Fagotto di Chianti da cui prendono il loro nome.

Si celebra il Piemonte con “Sound Break”, che propone ravioli del plin, hamburger, battuta, stracotto e costata di fassona, vitello tonnato e bagna cauda,

Possibile anche fare un salto in Sicilia con le delizie di “Sapori di Sicilia” come pane e panelle, pane cunzato e pane con milza, mini arancini, carne di cavallo, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine.

Un giro da “Kraken” è obbligatorio per gli amanti del pesce, con la sua frittura di pesce, panini gourmet con salmone, moscardini, pesce spada, bombette di baccalà.

Infine, toglietevi uno sfizio esotico e andate da “Henri’s Street Food”che propone specialità thaï, vietnamite e filippine, pad thai, korean corn dog, ravioli al vapore, involtini alle verdure, eby fry, takoyaki, samossa, tom yum e bubble tea; da “Itaka” falafel e pita e da “Truck & Roll” hamburger di bufalo, stinco, Veg burger, Curry Wurst, Pork Ribs, Chicken Wings e Hot Dog.

Si scende in centro America e da “Awakte Zaperoco” gusterete golosi burritos, tacos e nachos e infine per deliziare le papille gustative vi aspettano i churros di “Churritos” ”.

Potete accompagnare il tutto ad ottimi vini e cocktails di “Quartin Baretto Girolone” e “La Giardinetta”, oltre un’ampia selezione di freschissime birre artigianali.

Un evento da non perdere

L’evento, organizzato da Nova Eventi e patrocinato dal Comune di Barzio è a partecipazione gratuita.

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione la mail info@novaeventi.it, oltre ai seguenti canali ufficiali: sito internet, Facebook, Instagram.