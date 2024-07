CULTURA. I BRAVI ITALIANI DELL’EGEO: UNA CONFERENZA SULL’IMPERO COLONIALE

Data pubblicazione 29 Luglio 2024

CREMENO – Impero e Fascismo sono davvero parte di un passato lontano nel tempo e nello spazio? Sono ormai una realtà separata e archiviata della memoria collettiva italiana? Che importanza può avere oggi conoscere il passato colonialista italiano? È ancora possibile cercare di comprendere e includere la prospettiva delle vittime del colonialismo nella narrazione storica nazionale italiana?

Oltre “Mediterraneo”: storia e narrazioni della dominazione italiana nell’Egeo, 1912-1945 è il tema del prossimo Giovedì della Fucina. La sera dell’1 agosto l’associazione culturale propone un approfondimento storico a cura di Luca Castiglioni, dottore di ricerca in storia e assegnista PRIN.

Castiglioni proporrà una chiave di lettura su questi temi attraverso la storia delle Isole Italiane dell’Egeo. Esplorerà il complesso ricordo della dominazione italiana e il retaggio delle politiche italiane nelle isole, affrontando anche la creazione di narrazioni italiane “morbide” del passato coloniale in Egeo: dai “bravi italiani” alle ricostruzioni nostalgiche e orientalistiche sugli “italiani costruttori” e alle affermazioni di vicinanza culturale come “una faccia, una razza”. Rodi e il Dodecaneso diventano così un esempio emblematico dei rischi della divulgazione in chiave nostalgica e antiquaria e della scarsa coscienza diffusa al passato coloniale e fascista italiano.

L’appuntamento è per giovedì 1 agosto a Villa Carnevali di Maggio, frazione di Cremeno. L’ingresso è libero.