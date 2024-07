RASSEGNA ORGANISTICA. DOPPIO APPUNTAMENTO A PASTURO E BARZIO

Data pubblicazione 31 Luglio 2024

PASTURO/BARZIO – Due concerti nel prossimo weekend per la 52ª Rassegna Organistica Valsassinese. Venerdì 2 agosto in occasione della festa patronale di Pasturo, la kermesse ospita ai piedi della Grigna Andrea Gottardello. L’organista varesino eseguirà al Tornaghi del 1849 brani di L. Battiferri, A. Marcello, J.S. Bach, J. Stanley, Mj. Erb, M. Prestat, Z. Fibich, J. de la Presle e L. Vierne.

Sabato 3 agosto la Rassegna si sposta a Barzio. Al Mascioni op. 1016 il pesarese Luca Scandali proporrà brani di J.S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Liszt e B. Matter.

ANDREA GOTTARDELLO

Varesino, ha conseguito i diplomi accademici in Pianoforte, Clavicembalo, Organo e Composizione Organistica studiando con F. Albertini, L. Bertani e P. Vescovi riportando sempre alte valutazioni nelle prove esecutive e compositive, e ottenendo il Diploma di distinzione del Conservatorio di Piacenza. E’ stato insignito nel 2003 del Premio “G. Zanaboni” per l’Organo. Gli è stato conferito nel 2004 il III° Premio, medaglia d’argento del presidente della Camera dei Deputati alla VI° edizione del concorso organistico “G. Giarda” di Roma sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica, riservato ai migliori organisti diplomati nei Conservatori italiani. Ha eseguito composizioni inedite per clavicembalo di Maria Teresa Agnesi in un concerto conferenza presso il Museo del Teatro Alla Scala di Milano. Tra le apparizioni concertistiche di rilievo l’esecuzione integrale delle 6 Sonate in Trio e delle 4 grandi Toccate e Fughe per organo di Bach e del concerto per Organo e Orchestra di Poulenc. Ha tenuto uno dei concerti di inaugurazione dell’Organo della Pace in S. Anna di Stazzema (LU) costruito per commemorare l’eccidio nazista ivi avvenuto nel 1943. Proprie composizioni in stile per organo sono edite per i tipi di Armelin. Ha partecipato all’integrale dei 30 voluntaries per organo di Stanley in una monografica di tre concerti nell’ambito dei festeggiamenti del 4° centenario del S.Monte sopra Varese e ha tenuto tre dei sette concerti nel progetto sull’esecuzione dell’integrale organistico di Buxtehude (Varese 2015). Ha interpretato brani di Bach durante le riprese di un documentario sulla celebre Casa Organaria Mascioni di Varese realizzato e prodotto dalla RAI. Il suo Poema Sinfonico “Una notte a Punta di Mezzo” per Orchestra, Organo e Celesta concertanti è stato oggetto alla tesi di Laurea in Direzione d’Orchestra di Riccardo Bianchi presso il Conservatorio di Trieste. E’ stato chiamato da R. Plano a insegnare presso l’Accademia Musicale Varesina. Dal 2000 è titolare dell’organo meccanico Mascioni in S. Massimiliano Kolbe a Varese dove collabora con le realtà corali dirette di R. Bianchi. La sua composizione “LUMEN DE LUMINE” per coro a 5 voci ha ottenuto il IIº premio al 3° Concorso Internazionale di Composizione Corale di Malaga (Spagna). Con Il violinista e compositore Federico Bonoldi ha fondato il duo “Giorgio Perlasca”. Ha perfezionato con R. Bianchi la tecnica gestuale della direzione corale e dirige i cori Città di Luino e il Chorus Insubriae dell’Università di Varese con il quale si è esibito di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2022.

LUCA SCANDALI

Si è diplomato in Organo e Composizione organistica con il massimo dei voti sotto la guida del Maestro Patrizia Tarducci e in Clavicembalo, sempre con il massimo dei voti, presso il Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro dove, successivamente, ha ottenuto il diploma di Composizione sotto la guida del Maestro Mauro Ferrante. Di grande importanza per la sua formazione artistica sono state le lezioni con i Maestri Ton Koopman, Andrea Marcon, Luigi Ferdinando Tagliavini e Liuwe Tamminga. Ha vinto la prima edizione della borsa di studio “F. Barocci” per giovani organisti, istituita ad Ancona nel 1986. Nel 1992 si è aggiudicato il III premio al 1° Concorso Internazionale d’Organo “Città di Milano”, e nel 1994 il IV premio all’11° Concorso Internazionale d’Organo di Brugge (Belgio). Nel 1998 si è aggiudicato il I premio al prestigioso 12° Concorso Internazionale d’Organo “Paul Hofhaimer” di Innsbruck (Austria), assegnato solo quattro volte nella sua quarantennale storia. Ha tenuto masterclass e corsi di perfezionamento in sedi prestigiose e si è esibito in numerosi ed importanti festival in più di venti paesi soprattutto come solista, ma anche in varie formazioni cameristiche ed orchestrali. Ha insegnato nei conservatori di Riva del Garda, Monopoli, Foggia e Perugia ed attualmente è titolare della cattedra di Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro. Ha curato, per Il Levante Libreria Editrice, la pubblicazione delle Canzoni de intavolatura d’organo fatte alla francese (1599) di Vincenzo Pellegrini (1562 ca.-1630). Ha scritto articoli a carattere musicologico pubblicati su varie riviste. Ha registrato più di trenta cd; le pubblicazioni discografiche sono state recensite e segnalate da importanti riviste e ha ottenuto varie nomination per il Preis der deutschen Schallplattenkritik.