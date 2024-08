CALCIO: IL GIRONE DEL CORTENOVA. QUATTRO NOVITÀ DALL’ANNO SCORSO

Data pubblicazione 6 Agosto 2024

CORTENOVA – Delineato il quadro della avversarie del Cortenova nella prossima stagione di campionato in Seconda Categoria. Dopo aver sfiorato i playoff nell’annata scorsa, la squadra valsassinese troverà nel girone quasi tutte le avversarie dell’anno passato, con solo quattro eccezioni: Barzago, Barzano, Olgiate Aurora e Pagnano.

Con Bulciago e Lecco Alta promosse in Prima, cambiano i pronostici ai piani alti. Il Mandello, dopo il terzo posto scorso, si candida tra i favoriti del campionato, in compagnia di Verderio, Foppenico e Oratorio Lomagna. Le mine vaganti sono rappresentate da Polisportiva 2001, Audace Osnago, Montevecchia e Rovinata, oltre alle quattro new entries già citate. Meno quotate invece Aurora San Francesco, ASD Merate, OSGB Merate.

Insomma, si prospetta un campionato equilibrato, anche, se, come nella passata stagione, non mancheranno i colpi di scena. Difficile pensare che l’idea di una promozione non sia nella testa della società valsassinese, retrocessa dalla Prima Categoria con i playout di due anni fa.

Quel che è certo è che manca sempre meno all’inizio della preparazione per la squadra guidata da Andrea Tantardini, al suo secondo “mandato” a capo dei gialloblu.

RedSpo