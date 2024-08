TEATRO. A PRIMALUNA LA VITA “BRILLANTE” DI HEDI LAMARR

Data pubblicazione 22 Agosto 2024

PRIMALUNA – Al teatro di Primaluna, sabato 24 agosto alle 21, musica dal vivo, parole, cinema e fumetti per raccontare la vita di Hedy Lamar.

Può la donna più bella del mondo essere anche un genio della matematica in grado di cambiare le sorti di una guerra? No, non pensate che la domanda sia retorica perché anche oggi qualcuno (e qualcuna!) potrebbe stupirvi con la risposta. E immaginate quale potesse il sentire comune nella prima metà del secolo scorso quando, giusto per fare un esempio, le donne italiane non avevano neppure diritto al voto.

Hedy Lamarr divenne celeberrima in giovanissima età quando fu la protagonista nel film “Estasi” del primo nudo della storia del cinema. Ma era anche altro: studentessa di ingegneria, poi sposata al più grande trafficante d’armi austriaco, scappò negli Stati Uniti quando capì che per un’ebrea come lei non ci sarebbe più stata protezione dopo l’entrata dei nazisti a Vienna. E a Hollywood riuscì a raggiungere la fama planetaria, nonostante la nomea che si portava dietro di donna peccaminosa, e quella popolarità la sfruttò all’inizio del 2°conflitto per raccogliere 25 milioni di dollari (del 1940!) per sostenere le truppe USA.

Provò a dare anche un altro contributo: il brevetto numero 2.292.387 che lei depositò spiegava come un segnale radio potesse trasferirsi da una frequenza all’altra in modo da non essere intercettato (per esempio durante il lancio di un siluro telecomandato). Ovviamente la Marina Militare Statunitense non lo prese minimamente in considerazione.

Dovette aspettare fino al 1998 perché l’Electric Frontier Foundation, l’Inventors Club of America e mille altri enti riconoscessero che il suo brevetto è stato la base del wi-fi e della crittografia di un segnale. In suo onore, il 9 novembre (data del suo compleanno) venne proclamata Giornata dell’inventore in Germania, Austria e Svizzera.

Ma Hedy, 6 matrimoni falliti alle spalle, cause perse e beni pignorati, non riuscì a tornare a Vienna per ricevere la medaglia Kaplan, massima onorificenza austriaca. E neppure volle che la sua tomba diventasse meta di pellegrinaggio postumo: le sue ceneri vennero disperse dal figlio nella selva viennese.

La Fucina Fibonacci ha pensato che un personaggio simile meritasse uno spettacolo come il suo vivere: esagerato.

Per cui canzoni e poesie originali, ma anche immagini dei suoi film, un fumetto a lei dedicato e musica dei grandi musicisti che aiutò a scappare dalla Germania. Cercheremo di dimostrare che “Ogni donna può essere affascinante. Bisogna solo tacere e fare la parte dell’oca” è un’aforisma geniale come lei che l’ha creato, ma passato inequivocabilmente di moda.