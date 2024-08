SONDAGGIO VN: SOCCORSO ALPINO, SUPER LAVORO. COME EVITARE INCIDENTI?

Data pubblicazione 23 Agosto 2024

VALSASSINA – Nella classica consultazione on line di Valsassinanews, il tema che affrontiamo questa settimana riguarda il lavoro del Soccorso alpino, che nella stagione estiva è chiamato ad intervenire nei tanti incidenti in montagna. La domanda riguarda proprio le misure necessarie a contrastare questo fenomeno: “Soccorso alpino, super lavoro. Come evitare incidenti“.

Il nuovo sondaggio avrà termine giovedì 29 agosto e sta già raccogliendo l’adesione di molti lettori di VN.

SOCCORSO ALPINO, SUPER LAVORO. COME EVITARE INCIDENTI Un patentino per chi va in montagna

Nulla, è sempre stato così

Multe salate per comportamenti errati

Lavorare sulla "cultura" escursionistica

Non ho un'opinione in merito

L'argomento non m'interessa Vedi risultati

