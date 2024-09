MINI CHAMPIONS CHESS LIGA, GIOVANISSIMI SCACCHISTI IN GARA A BARZIO

Data pubblicazione 10 Settembre 2024

BARZIO – Pomeriggio dedicato agli scacchi sabato 14 settembre a Barzio. Il Circolo Boris Spassky di Lecco ha scelto la Valsassina per la quarta tappa della Mini Champions Chess Liga, torneo giovanile itinerante che ha tra gli obiettivi anche quello di far conoscere nel territorio lecchese il gioco di strategia per eccellenza.

Una cinquantina di giovanissimi scacchisti, appassionati e agguerriti, si sfideranno al Palazzetto dello Sport di Barzio ospiti nel pomeriggio della Asd Stella Alpina.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale La Fucina, è anche occasione per ricordare Pierluigi Ruffinoni, cittadino barziese grande appassionato della disciplina, alla cui memoria è stato istituito un premio che la famiglia consegnerà al partecipante più giovane.

L’appuntamento per assistere alle partite ed avvicinarsi agli scacchi è dalle 14.30 alle 17.30, l’ingresso è libero.

