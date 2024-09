BORSE DI STUDIO “GIOVANNI BELLOMI”. 8MILA € PER 3 LAUREATI DI CORTENOVA

Data pubblicazione 13 Settembre 2024

CORTENOVA – C’è tempo fino al 31 ottobre per partecipare alle Borse di studio “Giovanni Bellomi” indette dal Comune di Cortenova. Il bando è destinato agli studenti universitari residenti in paese da almeno tre anni e con una media voto di almeno 26/30.

Il premio consiste in un assegno di 5mila euro per il miglior laureato e in due assegni da 1.500 euro ciascuno il secondo e il terzo classificato.

Con questa iniziativa ogni anno il Comune di Cortenova rinnova il ricordo del fisico Giovanni Bellomi, scomparso prematuramente vent’anni fa, attingendo al lascito testamentale voluto dalla mamma Angela Selva.

A questo link tutti i dettagli e la documentazione.