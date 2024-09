DON WILLIAM ABBRUZZESE, SABATO LA FESTA PER L’INGRESSO COME PARROCO

Data pubblicazione 18 Settembre 2024

PRIMALUNA – Don William Abbruzzese ha anticipato il suo ingresso ufficiale nella Comunità Pastorale Madonna della neve che comprende le parrocchie di Introbio, Primaluna, Parlasco, Cortenova e Taceno, celebrando durante la festa di Maria Bambina a Cortabbio; un’occasione di grande significato per la comunità locale. La celebrazione ha avuto un appuntamento particolarmente importante con la partecipazione del nuovo parroco della Comunità Pastorale, che ha preso il posto di don Marco Mauri. La prima messa di Don William nella Comunità Pastorale è stata celebrata prima a Introbio, ma c’era grande attesa da parte dei fedeli di Primaluna per accogliere il nuovo sacerdote in anticipo a Cortabbio.

Durante l’omelia don William ha condiviso la sua esperienza personale di malattia, chiedendo ai fedeli comprensione e supporto, e ha espresso il suo impegno continuo nel servizio sacerdotale nonostante la diagnosi di sclerosi multipla. La sua presenza e le sue parole hanno rafforzato il senso di comunità e la fede condivisa, sottolineando l’amore di Gesù e la preghiera per la salute di tutti.

Il programma della Festa di Ingresso del nuovo parroco inizia venerdì 20 settembre alle 16 con la Fiaccolata con i ragazzi delle medie e adolescenti. Partenza da Introbio, presso la chiesa di S. Caterina, e arrivo in piazza della Chiesa a Cortenova. Alle 20.30 Veglia di preghiera in chiesa parrocchiale a Cortenova.

Sabato 21 settembre alle 17.30 ritrovo presso la chiesa di San Rocco e partenza del corteo verso la piazza IV Novembre con la autorità civili, le associazioni e i fedeli. Alle 18 la messa solenne in chiesa Prepositurale. Seguirà il rinfresco in piazza della Chiesa. Per chi vorrà cena alpina presso il campo sportivo dell’oratorio di Primaluna.