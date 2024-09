CALCIO CORTENOVA: SUBITO ARIA DI “BIG MATCH” DOMENICA COL VERDERIO

Data pubblicazione 20 Settembre 2024

CORTENOVA – Messi i primi tre punti in cascina prosegue con un’altra sfida casalinga il campionato di Seconda Categoria del Cortenova che domenica ospiterà il Verderio. Subito un big match dunque per la formazione valsassinese, in campo contro una delle squadre più quotate per la vittoria del girone. Lo scorso anno i brianzoli chiusero infatti al quarto posto, accedendo così ai playoff dove furono poi eliminati.

Cortenova arriva alla gara con l’iniezione di fiducia data dalla prima vittoria della stagione, arrivata pur con qualche difficoltà in rosa, tra infortuni e assenze. Il 3-2 finale contro l’Aurora San Francesco non rende forse il merito ai valsassinesi, quasi sempre in controllo del match ma colpevoli di aver subito due reti negli unici affondi della squadra avversaria. Un tassello su cui mister Tantardini dovrà lavorare per rivedere la solidità difensiva che ha caratterizzato la formazione gialloblu per gran parte della passata stagione.

Nello scorso anno una vittoria a testa per Verderio e Cortenova nei due scontri diretti. I primi trionfarono 2-1 all’andata, mentre nel girone di ritorno i valsassinesi strapazzarono gli avversari 4-0. Una sconfitta che sarà sicuramente nella testa dei giocatori del Verderio, ulteriore campanello d’allarme per i gialloblu chiamati, domenica alle 15:30 a Bindo, a mantenere la concentrazione al 100%.

