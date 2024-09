CALCIO. MISTER BALDINI VERSO LECCO-TRIESTINA: “CI SERVE UNA SPINTA…”

Data pubblicazione 20 Settembre 2024

LECCO – Il Lecco di mister Francesco Baldini si prepara ad una settimana intensa, in cerca di riscatto dopo lo 0-0 di Novara. C’è bisogno di vincere e convincere, soprattutto per un reparto offensivo che si è dimostrato superiore in Piemonte, ma non ancora abbastanza decisivo e freddo sotto porta.

La squadra attende al Rigamonti-Ceppi la Triestina, che nella sfida di domani ha bisogno di una vittoria per confermare il posto dell’allenatore Michele Santoni, reduce da una sconfitta per 1-5 contro l’Atalanta U23 …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS