I SONDAGGI DI VN. VARIANTE DI PRIMALUNA O TACENO-BELLANO: COSA VIENE PRIMA?

Data pubblicazione 20 Settembre 2024

VALSASSINA – Nella classica consultazione on line di Valsassinanews, questa settimana affrontiamo un altro tema “stradale”: visto il recente dirottamento di una parte dei fondi destinati alla messa in sicurezza della Taceno-Bellano sulla già progettata “Variante di Primaluna”, quale delle due ha la priorità per i cittadini?

La Provincia ha già espresso il proprio parere, indicandola come un’opera strategica per il territorio. Ora la domanda ai lettori: “Variante Primaluna e Taceno-Bellano: cosa viene prima?”

Il nuovo sondaggio avrà termine giovedì 26 settembre e sta già raccogliendo l’adesione di molti lettori di VN.

VARIANTE PRIMALUNA E TACENO-BELLANO: COSA VIENE PRIMA? Tangenziale di Primaluna

Taceno-Bellano

Hanno lo stesso peso

Non ci sono soldi per entrambe

Non ho le idee chiare in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati